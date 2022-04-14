Son dakika: Çocuklara "LGBT" istismarına tepki: Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli bazı medya kuruluşlarının hukuki süreci baltalamak için kamuoyu oluşturma ve ellerinde bulundurdukları medya gücünü bu amaçta kullanma çabalarının farkındayız. Kapatma talebiyle 14 Nisan'da ilk duruşması görülecek olan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin aile kurumunu tehdit eden ve yaptığı terör propagandası sebebiyle milli güvenlik sorunu oluşturan bir yapı olduğu aşikârdır. Bu sebeple hukuki süreç içerisinde atılan her adımın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatılsın!"