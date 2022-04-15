BAE’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmekte istekliyiz

Gargaş, "BAE, her zaman İran ile olan farklılıklarını siyaset ve diplomasi yoluyla çözmeye ve bu farklılıkların boyutunu azaltmaya çalışacak." ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR VE REFAH, TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN ÇIKARINA"

İstikrar ve refah gündemi inşa etmenin tüm bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu dile getiren Gargaş, "Türkiye ve İran dahil olmak üzere bölge ülkeleri arasında iş birliği ve diyalog için bölgesel platformlara duyulan ihtiyaca" vurgu yaptı.

Gargaş ayrıca, BAE'nin, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan sonra Orta Doğu'nun üçüncü büyük ekonomisi ve 10 milyonluk nüfusu, 430 milyar dolarlık GSYİH'si ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu ifade etti.