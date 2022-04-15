Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en iyi mühendislik projelerini yapıyoruz

Bu mücadelenin amacının büyük ve güçlü bir Türkiye'nin adımlarını atmak olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları belirtti:

"Büyük ve güçlü bir Türkiye, sağlam bir ulaştırma altyapısı sayesinde olur. O yüzden son 20 yıldır ülkemizin dört bir noktasında, özellikle kara yollarında çok büyük bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Çünkü bizde durmak yok. Son 20 yıldır 28 bin 600 kilometreye çıkardığımız bölünmüş yollar sayesinde ülkemizdeki trafik kazaları yüzde 80'e varan azaldı. Bu güvenli, kontrollü yollar sayesinde yıllık 12 bin can kurtarıyoruz. Bu kadar canı ve malı kurtarmak hakikaten önemli bir iştir. Ama eksiklerimiz var mı var. O yüzden yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Son 20 yıldır yapılan çalışmaların anlatmakla bitmeyeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "En son Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıpta ile baktığı, dünyanın en uzun asma köprüsünü yaparak Türkiye Cumhuriyeti ve dünyanın hizmetine sunduk. Hakikaten mühendislik harikası bir proje. Artık dünyanın en iyi mühendislik projelerini yapıyoruz. Artık dünyanın en büyük teknolojik işlerini yapıyoruz. O yüzden Türkiye'ye bütün gelişmekte olan ülkeler gelip bilgi, beceri ve tecrübelerimizden faydalanmak istiyorlar. Bizim de en büyük hedefimizin dünyanın gelişmiş ekonomileri içinde yer almak. O yüzden bu güçlü altyapıyla beraber hiçbir eksik yok." diye konuştu.