Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı





MASKE KARARI

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere.