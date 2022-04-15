Beyaz Saray: Türkiye çok fazla katkı sağladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin Ukrayna halkına ve krizin çözümü çabalarına desteğinden söz eden sözcü Price, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Ukrayna halkını destekleme ve Rusya'dan hesap sorma çabalarına önemli katkılar sundular. Türkler ayrıca herhangi bir diplomatik ilerlemenin sağlanıp sağlanamayacağını görmek için Ruslar ve Ukraynalıları bir araya getirmede çok önemli bir diplomatik rol oynadı" diye konuştu. Bir gazetecinin, "ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uyguladığı CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı planladığı yönündeki haberleri" sorması üzerine Price, "Müttefikimiz Türklerle S-400 sistemine sahip olmalarından kaynaklanan kaygılarımız hakkında devam eden bir diyalog halindeyiz" ifadesini kullandı.