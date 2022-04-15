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Giriş Tarihi: 15.4.2022

CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı
Seçimde "kadın sığınma evi sözü" veren CHP'li belediyeler sözleri tutmadı. Kılıçdaroğlu'nun 'Sığınma evi yapın' şeklindeki çağrısına karşın CHP'li 77 belediyenin sadece 19'unda kadın konukevi olduğu öğrenildi. 2019 seçim döneminden bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir kadın konukevi açtı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise 7 Mart'ta yaptığı açıklamada 'açtık' dediği sığınma evinin aslında hiç yapılmadığı ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadın konukevleri noktasında herhangi bir adım atmadı. Ankara'da yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevi, Çankaya Belediyesi Kadın Konukevi, Yenimahalle Belediyesi Kadın Konukevi bulunuyor.

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CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı
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