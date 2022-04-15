Diyarbakır Anneleri iftarda buluştu

Diyarbakır'da AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi tarafından evlat nöbeti tutan aileler için öğretmenevinde düzenlenen iftar programına eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte katılan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailelerin kararlı bir duruş ortaya koyup terör örgütünün kirli ve kanlı planlarını bozduğunu, ilk günden beri bu mücadelenin yanında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ailelere ileten Beyoğlu, "Devletimiz son yıllardaki kararlı ve başarılı mücadelesiyle teröre ağır darbe vurdu.Bu mücadelenin bu noktaya gelmesinde sizlerin ortaya koyduğu bu direnişin önemli payı var. En tabii hakkınız olan evlatlarınızın birilerinin kirli hesaplarına kurban gitmesini istemiyorsunuz. Mutlu ve aydınlık bir geleceğin hayallerini kurmaları gereken evlatlarımızın ellerine silah değil kalem yakışır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu haklı mücadelede hep yanınızda olduk, bundan sonra da aynı kararlılıkla destek olmaya devam edeceğiz. Şehit kanlarıyla sulanmış olan vatanımız inşallah bu beladan bir daha bulaşmamak üzere kurtulmuş olacak. Kardeşliği ve birliği hep beraber inşa edeceğiz" dedi.