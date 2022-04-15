En kapsamlı restorasyon çalışması başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı "Ecdada saygı, sanatı ihya" sloganıyla İstanbul'daki türbeleri bakım ve restorasyona aldı. Aralarında padişah ve sadrazam türbelerinin de bulunduğu 124 noktada başlatılan çalışmalar kapsamında ramazan ayı sonuna kadar 60 türbe bakıma alınacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tarihimize bakıldığında bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar fazla türbenin bakımının aynı anda yapıldığı ilk çalışma olacak" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile birlikte restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Ersoy incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Proje kapsamında 124 tane türbenin ihya çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 124 türbenin 15 tanesi padişah türbesi, 28 tanesi hanedan türbesi, 60 tane sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 tane de önemli dini şahsiyetin türbesi var. Şu ana kadar 45 türbeyi bakıma aldık, ramazan ayının sonuna kadar bu sayıyı 60'a çıkaracağız. Yıl sonuna kadar ise 124 türbeyi onarıma almış olacağız" dedi.