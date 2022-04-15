Erdoğan’dan Destici’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. BBP Genel Merkezi'ne gelişinde Destici tarafından karşılanan Erdoğan, parti girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile yapılan Abdülhamid Han'ın tuğrası ve Allah, Muhammed lafızlarının yer aldığı 150 yıllık tablo hediye etti. Görüşmede güncel siyasi gelişmeler, 2023 seçimleri ve seçim yasasının ele alındığı öğrenildi. Cumhur İttifakı'nın aynı partilerle daha güçlü şekilde yola devam edilmesi kararının bir kez daha teyit edildiği öğrenildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hal Yasası"nın çıkacağını aktardığı ve emekli maaşları ikramiyeleri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2018'de BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.