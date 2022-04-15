Ferhan Yılmaz’ın ölümüne ilişkin cezaevi personellerini hedef gösterenler hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında Silivri Cezaevi'nde bulunan mahkum Ferhan Yılmaz'ın ölümünden sonra işkence iddiasıyla ceza infaz kurumunda görevli personel ve aile fertlerini hedef gösteren paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

9 Nisan günü rahatsızlanan Ferhan Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 nisan günü hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümü ile ilgili işkence iddiaları gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklamasında bulunarak iddiaların asılsız olduğunu vurgulamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu iddialarla ilgili ceza infaz kurumunda çalışan personellerinin ve ailelerinin hedef olarak gösterildiğini belirtilerek soruşturma başlattı.

Başsavcılığın yaptığı basın açıklamasında şöyle denildi:

Silivri 5 nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunmakta iken 09/04/2022 tarihinde rahatsızlanması üzerine Silivri Devlet Hastanesine sevk edilen ve 10/04/2022 tarihinde vefat eden Ferhan YILMAZ'a ceza infaz kurumunda kötü muamalede bulunulduğu yönünde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Sosyal medya paylaşımlarında Ferhan YILMAZ'ın ölümü ile ilişkilendirilen ceza infaz kurumunda görevli ilgili personel ve aile fertlerinin kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgilerinin yasa dışı şekilde ele geçirilerek, personel ve ailelerinin kamuoyu önünde açık hedef haline getirilmeye çalışılması amacı taşıyan paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcılarının tespit edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme suçundan istanbul cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır.