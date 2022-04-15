HDP, ittifak ortağı CHP’ye aba altından sopa gösterdi: AK Parti sizi ezer

"AK PARTİ SİZİ EZER"

İlknur Birol, paylaştığı videoda CHP'ye "HDP olmazsa AK Parti sizi ezer" mesajı içeren bir video ile göndermede bulundu.

CHP her fırsatta HDP'nin Millet İttifakı'nda yer almadığını açıklasa da söz konusu video gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

İTTİFAKTA HDP KRİZİ! MERAL AKŞENER: HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMADI

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında HDP'ye yüklendi. "HDP ile masada değiliz" diyen Akşener, HDP'nin bölücü terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamadığını ifade etti.