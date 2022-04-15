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Giriş Tarihi: 15.4.2022 18:11 Son Güncelleme: 15.4.2022 18:38

HDP, ittifak ortağı CHP'ye aba altından sopa gösterdi: AK Parti sizi ezer

HDP, ittifak ortağı CHP’ye aba altından sopa gösterdi: AK Parti sizi ezer

HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, HDP ile açık ittifak yapamayan CHP'ye "HDP olmazsa AK Parti sizi ezer" mesajı içeren bir video ile göndermede bulundu.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, HDP ile açık ittifak yapmayan CHP'ye aba altından sopa gösterdi.

"AK PARTİ SİZİ EZER"

İlknur Birol, paylaştığı videoda CHP'ye "HDP olmazsa AK Parti sizi ezer" mesajı içeren bir video ile göndermede bulundu.

CHP her fırsatta HDP'nin Millet İttifakı'nda yer almadığını açıklasa da söz konusu video gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

İTTİFAKTA HDP KRİZİ! MERAL AKŞENER: HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMADI

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında HDP'ye yüklendi. "HDP ile masada değiliz" diyen Akşener, HDP'nin bölücü terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamadığını ifade etti.

KILIÇDAROĞLU, HDP'YE YÖNELİK KAPATMA DAVASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Akşener'in söz konusu açıklamaları, ittifak ortakları CHP'nin HDP ile PKK arasındaki bağı her fırsatta reddetmesini akıllara geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davasını eleştirerek, "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yaptığı açıklamada, Gazi Meclis'te HDP'yi savunarak, "Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz" ifadesini kullanmıştı.

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HDP, ittifak ortağı CHP'ye aba altından sopa gösterdi: AK Parti sizi ezer
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