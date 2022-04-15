HDP, ittifak ortağı CHP’ye aba altından sopa gösterdi: AK Parti sizi ezer

HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, HDP ile açık ittifak yapmayan CHP'ye aba altından sopa gösterdi.
"AK PARTİ SİZİ EZER"
İlknur Birol, paylaştığı videoda CHP'ye "HDP olmazsa AK Parti sizi ezer" mesajı içeren bir video ile göndermede bulundu.
CHP her fırsatta HDP'nin Millet İttifakı'nda yer almadığını açıklasa da söz konusu video gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
Durumumuz kudretlidir😊pic.twitter.com/yQTRWut8Jn— İlknur Birol (@ilknur_Birol) April 14, 2022
İTTİFAKTA HDP KRİZİ! MERAL AKŞENER: HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMADI
Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında HDP'ye yüklendi. "HDP ile masada değiliz" diyen Akşener, HDP'nin bölücü terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamadığını ifade etti.
KILIÇDAROĞLU, HDP'YE YÖNELİK KAPATMA DAVASINI ELEŞTİRMİŞTİ
Akşener'in söz konusu açıklamaları, ittifak ortakları CHP'nin HDP ile PKK arasındaki bağı her fırsatta reddetmesini akıllara geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davasını eleştirerek, "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.