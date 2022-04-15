İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu’nun annesi Emine Erdoğan’a sarılarak ağladı

AZRA'NIN ANNESİ MEZİDE HAYTAOĞLU EMİNE ERDOĞAN'A SARILARAK AĞLADI

Emine Erdoğan, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet ile de görüştü. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağlarken, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de sohbet esnasında gözyaşlarını tutamadı.