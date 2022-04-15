MİT ikna etti, Türkiye’ye getirildi

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışmaları neticesinde Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi. Hakkari Şemdinli'de PKK işbirlikçisi olarak faaliyet gösteren Yılmaz hakkında, 2015 yılında 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Derecik'ten Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan arama kaydı bulunuyordu. Arama kararı sonrasında yasadışı olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana kaçak yaşayan Yılmaz, Türkiye'ye dönmesi için MİT tarafından ikna edildi.