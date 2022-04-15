Muharrem İnce’den 6’lı ittifaka ince gönderme: Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek versinler...

"ŞU ANDA ALTIN GÜNÜ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Muharrem İnce, "'Adayımız da bu' dersiniz. O ittifak başarılı olur ama ortada aday yok. Ortada üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner. Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Benim dediğim gibi olursa olur. Henüz onu göremedik. Şu anda altın günü olarak devam ediyor" diye konuştu.