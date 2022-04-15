Öğrenci indirimine Ekrem İmamoğlu vetosu

İBB meclisinde yüzde 40'lık toplu taşıma zammından öğrencilerin muaf tutulmasını öneren teklife CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri sert tepki gösterdi. Yapılan oylamada hayır oyu verdi. Ancak teklif AK Parti ve MHP gruplarının evet oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan ayı 4'üncü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Meclis oturumunda İBB yönetimi tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarında yaptığı yüzde 40'lık zam ele alındı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yüzde 40'lık ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması için Pazartesi günü verdiği teklifin, karara bağlanması için oylama yapıldı.Teklifi inceleyen komisyon, "6 Nisan tarihinde yüzde 40'lık zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sübvanse edilerek öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesini istedi. Ayrıca öğrenci İstanbulkart'a yapılan yüzde 40'lık zamla 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin zam öncesi ücreti 2.67 TL olarak uygulamaya devam edilmesi istendi.AK Parti ve MHP gruplarının önerisiyle öğrencilerden zammın muaf tutulmasını öneren teklife CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı üyeleri sert tepki gösterdi. Konuşmalar sonrasında yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması teklifine hayır oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakının evet oylarıyla teklif oy çokluğuyla kabul edildi.İBB BAŞKANI: İADE EDECEĞİMAK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.