Slovakya, SİHA için sırada

Slovakya, Türkiye'den Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) almak için harekete geçti. Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi. Nad ve Bayraktar'ın gerçekleştirdiği görüşmede Slovakya Ordusu'na Bayraktar TB2 İHA tedariki ele alındı. Nad, yaptığı açıklamada Slovakya ordusu için İHA satın alma planı çerçevesinde Baykar ve diğer üreticilerle görüştüklerini duyurdu. Nad'ın paylaşımında Bayraktar'ın silahlı İHA'sı TB2'nin modeli yer aldı. Slovakya dışında Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin de Bayraktar TB2 SİHA'ları almak istediği biliniyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye TB2'yi birlikte üretmek için bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.