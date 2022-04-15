Son dakika! Başkan Erdoğan’dan kadına şiddetle mücadelede net mesaj: Ülkemizi bu ayıptan kurtaracağız

Ülkemizde şiddet mağdurları ve kadın cinayetleri konusunda hayli yüksek bir hassasiyet oluşmaya başlaması ise tek teselli kaynağımızdır. Bununla birlikte büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki, dünyanın hemen her yeri gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet vakaları ve bunun sonucu ortaya çıkan cinayetler halen sürmektedir. Temelde insanın insana şiddet uygulaması, can yakması, hele hele can alması kabul edilemez. Konu kadın olduğunda bu durum çok daha vahim, çok daha adaletsiz, çok daha yürek yaralayıcı bir hal almaktadır. Esasen bizim medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin, özverinin sembolüdür. İnancımızın muhatabı da, erkek veya kadın değil, cinsiyeti, rengi, ırkı, dili ve diğer tüm farklılıkların ötesinde bizatihi insanın kendisidir.

Yükümlülükler de, cezalarda, ödüller de bireyle ilgilidir. Her ne kadar geçmişinden bihaber kimileri farklı fotoğraflar çizmeye çalışsa da bizim tarihimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli belirleyici saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Peki nasıl oluyor da böyle bir toplumda kadın cinayetleri bu derece öne çıkabiliyor?