TCDD’den Tunç Soyer’e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

"TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu iştirak şirketince işletilen İZBAN sisteminde, İzmir'de 17 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Yerleşkesi'ne banliyö durağı inşaatı için, defalarca yapılan başvurulara kayıtsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, algı operasyonu yaparak Lale İstasyonu için yer teslimi yapılmadığını belirtmektedir. TCDD olarak Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde yolcu yoğunluğu çok daha fazla olan Katip Çelebi Üniversitesi ile Lale Duraklarının birlikte yapılması halinde yer teslimi yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verilmiştir."