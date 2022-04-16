Diyarbakır annelerinin eylemine katılım sürüyor: 957’inci gününde sayı 283 oldu

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 957 gündür devam ederken, her geçen gün eyleme katılım da sürüyor.

Şu ana kadar 35 kişinin örgütten kaçarak ailesine kavuşmasına neden olan eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 283'e yükseldi. Diyarbakır'da 2015'te kaçırılan Şeyhmus Kurt'un annesi Seniha Kurt eyleme dâhil oldu.

Evlat nöbeti tutan annelerin ellerinde Türk Bayrakları ile "PKK kaybedecek, anneler kazanacak" diye karşıladığı Seniha Kurt, oğlunu kurtarmak için HDP İl Binası önündeki eylem çadırına geldiğini söyledi. Oğluna seslenen anne Kurt, şöyle dedi: "Neredeysen gel, baban kahrından öldü. Oğlum 7 yıldır kayıp, onu nereye götürdülerse getirsinler. Oğlumu HDP kandırdı. Ben oğlumu istiyorum. Öğrenciydi, okula gidiyordu. Oğlum doktor veya mühendis olacaktı. Babası kanser oldu ve öldü, babasız kaldık. Ben anneyim, 7 yıldır ciğerim yanıyor, ben de hasta oldum."