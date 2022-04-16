Erdoğan kareli bahçeli beyaz gömlek seviyor

Ankara'daki dükkânında pek çok siyasetçiye, bürokrata, büyükelçiye gömlek diken Mustafa Batak'ın müşterileri arasında Cumhur İttifakı ortakları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli de bulunuyor.Dükkânda kişiye özel dikim gerçekleştirdiklerini söyleyen Mustafa Batak, gömleklere kişinin adını ve soyadını işlediklerini belirtti. Siyasetçilerin farklılık gösteren renk zevkleri hakkında bilgi veren Batak, "Siyasiler genellikle beyaz ve mavi renk gömlek giyer. Cumhurbaşkanı hafta sonu mitinglerinde kareli gömlek kullanıyor, çizgili gömlek de seviyor. Başbakanlık döneminde tercih ettiği kareli gömleği bizden aldı. Kareli ve çizgili gömleği Türk siyasetine kazandıran isim bence Erdoğan'dır. Devlet Bahçeli ise sadece beyaz renk gömlek giyiyor" ifadesini kullandı.Siyasetçilerin büyük bir bölümünün beyaz renk gömlek diktirdiğine dikkat çeken Batak, zaman zaman mavi ve açık grinin de tercih edildiğini aktardı. Partilerin renk ve yaka tercihlerine dair ipucu veren Mustafa usta, "AK Parti'nin rengi beyaz, yakası orta kravat yakadır. MHP'nin rengi ise siyah, yakası sivri yakadır" dedi.Kadınlara da gömlek diken Batak, müşterileri arasında eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Milletvekili Öznur Çalık olduğunu dile getirdi.Mustafa usta, TBMM BaşkanıMustafa Şentop, AKParti Sözcüsü Ömer Çelik,Cumhurbaşkanlığı Özel KalemMüdürü Hasan Doğan, İletişimBaşkanı Fahrettin Altun, BBP GenelBaşkanı Mustafa Destici, Hazine veMaliye Bakanı Nureddin Nebati, eskiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ÇadAnkara Büyükelçisi Nokour GuetAdoum Dangai, Senegal CumhuriyetiAnkara Büyükelçisi Cheikh Gueye,Ankara Valisi Vasip Şahin, AnkaraEmniyet Müdürü Servet Yılmaz,Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,Nihat Hatipoğlu, belediye başkanlarıve çok sayıda bürokratiçin gömlek dikti.