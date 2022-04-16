Erdoğan kareli bahçeli beyaz gömlek seviyor

Ankara'daki dükkânında pek çok siyasetçiye, bürokrata, büyükelçiye gömlek diken Mustafa Batak'ın müşterileri arasında Cumhur İttifakı ortakları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli de bulunuyor.
ERDOĞAN'IN TARZI VAR
Dükkânda kişiye özel dikim gerçekleştirdiklerini söyleyen Mustafa Batak, gömleklere kişinin adını ve soyadını işlediklerini belirtti. Siyasetçilerin farklılık gösteren renk zevkleri hakkında bilgi veren Batak, "Siyasiler genellikle beyaz ve mavi renk gömlek giyer. Cumhurbaşkanı hafta sonu mitinglerinde kareli gömlek kullanıyor, çizgili gömlek de seviyor. Başbakanlık döneminde tercih ettiği kareli gömleği bizden aldı. Kareli ve çizgili gömleği Türk siyasetine kazandıran isim bence Erdoğan'dır. Devlet Bahçeli ise sadece beyaz renk gömlek giyiyor" ifadesini kullandı.
Siyasetçilerin büyük bir bölümünün beyaz renk gömlek diktirdiğine dikkat çeken Batak, zaman zaman mavi ve açık grinin de tercih edildiğini aktardı. Partilerin renk ve yaka tercihlerine dair ipucu veren Mustafa usta, "AK Parti'nin rengi beyaz, yakası orta kravat yakadır. MHP'nin rengi ise siyah, yakası sivri yakadır" dedi.
KADIN MÜŞTERİLER...
Kadınlara da gömlek diken Batak, müşterileri arasında eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Milletvekili Öznur Çalık olduğunu dile getirdi.
Mustafa usta, TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, AK
Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem
Müdürü Hasan Doğan, İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel
Başkanı Mustafa Destici, Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çad
Ankara Büyükelçisi Nokour Guet
Adoum Dangai, Senegal Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye,
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara
Emniyet Müdürü Servet Yılmaz,
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
Nihat Hatipoğlu, belediye başkanları
ve çok sayıda bürokrat
için gömlek dikti.