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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Erdoğan kareli bahçeli beyaz gömlek seviyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Erdoğan kareli bahçeli beyaz gömlek seviyor

Ankara’daki dükkânında pek çok siyasiye ve bürokrata özel dikim gömlek yapan Mustafa Batak: Kareli ve çizgili gömleği Türk siyasetine kazandıran isim Recep Tayyip Erdoğan’dır

Ankara'daki dükkânında pek çok siyasetçiye, bürokrata, büyükelçiye gömlek diken Mustafa Batak'ın müşterileri arasında Cumhur İttifakı ortakları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli de bulunuyor.



ERDOĞAN'IN TARZI VAR
Dükkânda kişiye özel dikim gerçekleştirdiklerini söyleyen Mustafa Batak, gömleklere kişinin adını ve soyadını işlediklerini belirtti. Siyasetçilerin farklılık gösteren renk zevkleri hakkında bilgi veren Batak, "Siyasiler genellikle beyaz ve mavi renk gömlek giyer. Cumhurbaşkanı hafta sonu mitinglerinde kareli gömlek kullanıyor, çizgili gömlek de seviyor. Başbakanlık döneminde tercih ettiği kareli gömleği bizden aldı. Kareli ve çizgili gömleği Türk siyasetine kazandıran isim bence Erdoğan'dır. Devlet Bahçeli ise sadece beyaz renk gömlek giyiyor" ifadesini kullandı.



Siyasetçilerin büyük bir bölümünün beyaz renk gömlek diktirdiğine dikkat çeken Batak, zaman zaman mavi ve açık grinin de tercih edildiğini aktardı. Partilerin renk ve yaka tercihlerine dair ipucu veren Mustafa usta, "AK Parti'nin rengi beyaz, yakası orta kravat yakadır. MHP'nin rengi ise siyah, yakası sivri yakadır" dedi.



KADIN MÜŞTERİLER...
Kadınlara da gömlek diken Batak, müşterileri arasında eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Milletvekili Öznur Çalık olduğunu dile getirdi.



Mustafa usta, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çad Ankara Büyükelçisi Nokour Guet Adoum Dangai, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nihat Hatipoğlu, belediye başkanları ve çok sayıda bürokrat için gömlek dikti.

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Erdoğan kareli bahçeli beyaz gömlek seviyor
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