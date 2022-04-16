İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesi ve kendisi için köşke çevirmişti! Tarihi yapı için harcanan para belli oldu

İBB, VAKFA 5 YILLIK ECRİMİSİN ÇIKARTTI

Çoşgun'un soru önergesi sonrasında Başkanlık makamı adına cevap gönderen Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı köşkün 20 milyon TL'ye restore edildiğini öne sürdü. Başkanlık makamı tarafından verilen yanıtta, "Soru önergesinde bahsedilen gayrimenkul; Sarıyer İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 37 ada 2 parselde bulunan mülkiyet idaremize ait taban alanı yaklaşık 240 metrekare olan tescilli bir yapıdır. Yapı yazılı bir tahsis ya da kira sözleşmesi olmadan 2008 yılından itibaren Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından kullanılmıştır. 5 yıllık ecrimisil bedeli çıkarılmış fakat vakfa gönderilmemiştir. Belediyemize tahsisli olan yapıda 2019 yılında yapılan tespitte binada Belediyemiz adına iki güvenlik ve bir personelin bulunduğu, herhangi bir işlevin olmadığı ve kötü kullanım neticesinde yangın gibi tehlikelere açık halde olduğu görülmüştür.

2020 yılı Haziran ayında Başkanlığımız teknik elemanları tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde; yapı atıl, kullanılmaz halde bulunmuş, yapı statiği açısından sıkıntılı, çatıda ciddi yalıtım problemleri olduğu ve çatı karkasının çürümesi nedeniyle tehlike oluşturduğu tespitleri yapılmış, acil restorasyon ihtiyacı olduğu belirlenmiştir" denildi.