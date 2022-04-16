İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesi ve kendisi için köşke çevirmişti! Tarihi yapı için harcanan para belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikamet olarak kullandığı Sarıyer Rumeli Hisarı'ndaki köşkün tadilatı için belediye kasasından 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcattığı öğrenildi.
Osmanlı'nın fetih öncesi ilk şehitlerinin yattığı Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde bulunan tarihi köşkü kendisine tahsis ederek Ağustos 2021 tarihi itibariyle ikametgah olarak kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mecliste verilen soru önergelerine cevap verilmemesi tepkileri üzerine Sarıyer'den İBB Meclis Üyesi olan Hüseyin Çoşgun'un Ocak ayındaki soru önergesine Başkanlık makamı olarak yanıt gönderdi.
ÇOŞGUN ŞU SORULARI SORMUŞTU
Çoşgun, meclis oturumunda 'Hisar Üstü Konağı' olarak bilinen yapının köşke çevrildiğini söylemişti. İBB Başkanının, Florya'da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz'da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade eden Coşkun, koruma altındaki kültür varlığının tamir ve tadilatının Anıtlar Kurulunun denetimine tabi olduğunu dile getirmişti. Yapının ikametgaha dönüştürülmesi aşamasında yapılan harcamalara ilişkin sorular da soran Coşgun, "Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona ne kadar masraf yapılmıştır? İlgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB başkanının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?"
İBB, VAKFA 5 YILLIK ECRİMİSİN ÇIKARTTI
Çoşgun'un soru önergesi sonrasında Başkanlık makamı adına cevap gönderen Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı köşkün 20 milyon TL'ye restore edildiğini öne sürdü. Başkanlık makamı tarafından verilen yanıtta, "Soru önergesinde bahsedilen gayrimenkul; Sarıyer İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 37 ada 2 parselde bulunan mülkiyet idaremize ait taban alanı yaklaşık 240 metrekare olan tescilli bir yapıdır. Yapı yazılı bir tahsis ya da kira sözleşmesi olmadan 2008 yılından itibaren Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından kullanılmıştır. 5 yıllık ecrimisil bedeli çıkarılmış fakat vakfa gönderilmemiştir. Belediyemize tahsisli olan yapıda 2019 yılında yapılan tespitte binada Belediyemiz adına iki güvenlik ve bir personelin bulunduğu, herhangi bir işlevin olmadığı ve kötü kullanım neticesinde yangın gibi tehlikelere açık halde olduğu görülmüştür.
2020 yılı Haziran ayında Başkanlığımız teknik elemanları tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde; yapı atıl, kullanılmaz halde bulunmuş, yapı statiği açısından sıkıntılı, çatıda ciddi yalıtım problemleri olduğu ve çatı karkasının çürümesi nedeniyle tehlike oluşturduğu tespitleri yapılmış, acil restorasyon ihtiyacı olduğu belirlenmiştir" denildi.
KÖŞK 8 BİN 524 METREKARE PEYZAJ ALANINA SAHİP
Tarihi yapının 30 Mart 1995 tarihli onaylı restorasyon projesi doğrultusunda Belediye tarafından 31 Aralık.2020 tarih ve 52 sayı ile restorasyon uygulaması için 'Yapı Ruhsat Belgesi' düzenlendiği ve onarıma başlandığı aktarılan açıklamaya şu şekilde devam etti: "Onarımlar sonrasında şehrin önemli bir noktasında bulunan tescilli bir kültür varlığı, atıl, kullanılmaz ve çürüyen halinden kurtarılarak Belediyemiz Başkanlık Çalışma ve Yaşam Ofisi olarak kullanılmak üzere restore edilerek, iç mimari uygulamaları yapılmıştır. 8 bin 524 metrekare peyzaj alanına oturan yapının deprem güçlendirmesi, restorasyonu, konservasyonu, iç mimari, uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemesi, aydınlatması ve güvenlik önlemleri bir bütün halinde tarihi dokuya uygun şekilde ele alınmış ve ihale sözleşme bedeli kapsamında 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcama ile tamamlanmıştır. Yapı ve çevre peyzajı ile düzenlenecek etkinlik ve programlarla İstanbul halkı ile eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşacaktır.
Belediyemize tahsis edilen alan ve bina, yürütülen restorasyonla yok olmaktan kurtarılmış, gelecek nesillere sağlıkla aktarılması sağlanmıştır. öncelikli restorasyon müdahaleleri ile yapı sağlığı açısından hayati müdahalelerle ileride oluşabilecek çok büyük maliyetli imalatların önüne geçilmiştir. Eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri ile tahsis nedeninin de sürdürüldüğü, İstanbul'a ait önemli bir tarihsel mekan kazanılmış, kapalı ve köhne kalmış alan gelecek kullanımlara açık hale gelmiştir."
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