İBB’nin kestiği 112 ağaç Beyoğlu’nda toprakla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Beşiktaş Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe'de yer alan 112 çınar ağacını, kamuoyundan gizli ve gerekli yasal izinleri almadan geçen mart ayının başında kesti. İBB yönetiminin ağaçlarının gerekli bakım ve tedavilerini yapmadığı, ağaçların daha uzun yıllar boyunca yaşatılabileceğini belirten Çevre ve peyzaj mühendisleri, Orman Mühendisleri ve Bitki hastalıkları mikrobiyoloji uzmanları İBB yönetimine tepki gösterdi.

Yönetim tarafından İstanbul'un siluetine ve tarihine yönelik yapılan katliama yönelik tepkiler artarak devam ederken belediyelerden ise manidar etkinlikler geldi. Türk tarihiyle özdeşmiş çınar ağaçlarına yönelik katliamın ve Beşiktaş'taki 167 yıllık anıt çınarların kesilmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 21-26 Mart Orman Haftası'nda Başakşehir Toki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesine 112 ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Dikimde konuşan AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "Büyükşehir Belediyesinin Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'nde kesmiş olduğu 112 çınarın yerine bugün bu okulda 112 ağaç yaşayacak ve yeniden filizlenecek" dedi.

Beyoğlu Belediyesi ise son 1 hafta içerisinde Okmeydanı, Cihangir, Sütlüce ve Kulaksız mahallerinde 112 yetişkin ağacın dikimini gerçekleştirdi.

İçlerinde Ihlamur ağcı bulunan çoğunluğu Çınar ağcı olan 112 ağacın dikimine ilişkin Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beşiktaş'taki 112 tarihi çınar ağacını hastalık sebebiyle kaybetmiştik. Eleştirilerimiz bir tarafta, üzerimize düşeni de yapıyoruz. Onlar geri gelmeyecek ama diktiğimiz 112 yeni ağaç gelecek nesillerimize nefes olacak" ifadelerine yer verdi.