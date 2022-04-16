İçişleri Bakanlığı’ndan o hesaba sert tepki: Operasyon yapıyorlar, hesabını soracağız

Aynı sayfa hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü de (EGM) soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Suriyeliler Halk Platformu tarafından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz, o bir dünya fatihi, o bir sultan, o bir dünya lideri, o Suriyelilerin kadim dostu, saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.