Kandil’in cephanelik olarak kullandığı sığınak bulundu

Kuzey Irak'ta Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk, Haftanin ve Metina bölgesinde başlatılan "Pençe-Şimşek' ile 'Pençe-Kaplan' harekâtı devam ederken, son iki günde yapılan arazi arama faaliyetlerinde örgütün cephanelik olarak kullandığı sığınaklar bulundu. Mehmetçiğin ASELSA'ın ürettiği son teknolojik cihazlarını da kullandığı operasyonlar kapsamında, komandolar Türkiye sınırına yakın bir bölgede, sığınak tespit etti. Önceki gün (dün) bulunan sığınağa yakın bir noktada yer alan PKK sığınağında bombalı tuzaklara karşı alınan önlemlerin ardından arama yapıldı. Komandoların yaptığı aramalarda, Kandil'in cephanelik olarak kullandığı sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramada, 36 bin 950 adet 7,62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 9 bin 680 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 356 adet 12,7 mm AP1 mühimmatı, 48 adet 6'lı Bombaatar mühimmatı, 46 adet 14,5 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 9 adet Antitank Roketatar mühimmatı bulundu.