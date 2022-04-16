SABAH’tan NSU için tarihi dava! Gizli servis ne biliyor: Cevaplar sır dosyada

AJAN YARGILANMADI

Yozgat cinayeti işlendiği sırada orada bulunan ajan Temme daha sonra gözaltına alınsa dahi, gizli servisin ve siyasilerin baskısı ile serbest bırakılmıştı. Polise göre cinayeti duymaması "imkansız" olarak değerlendirilen Temme'nin yalan söylediğine herkes emin olsa da, sadece tanık sıfatıyla ifade verdi, bir gün dahi yargılanmadı. Devlet sırrı ilan edilen dosyalarda, cinayetlerle ilgili bilgiler olduğu tahmin ediliyor.