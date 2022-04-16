Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırdık

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanı başından bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yeniden inşa edilerek günümüze kazandırılan Ayasofya Fatih Medresesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Biz bugün bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini daha ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un fethinin akabinde, Ayasofya'nın bitişiğinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede, Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese, 1924'e kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Bir süre öksüzler yurdu olarak kullanıldıktan sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Türkiye bir dönem ne ecdat yadigârı eserlerin ne kültür ve medeniyet mirasımızın korunması, yaşatılması noktasında iyi bir imtihan verememiştir. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bizans hayranı, Batı'dan çok Batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür hazinemizin değerini de bilememiştir. Asırlara meydan okuyan yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş, müze, depo veya ahır olarak kullanılmıştır. Milletimizin ruh köküne ait ne varsa 'gerilik numunesi' denilerek tasfiye edilmek istenmiştir. Rabb'ime bizlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra Sultan Fatih'in bir emanetini daha ihya etme imkânı verdiği için hamdediyorum.Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının âlimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir.