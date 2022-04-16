Yargı camiası Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın’ı son yolculuğuna uğurladı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz gece saatlerinde yoğun bakımda tedavi görürken karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA EDİLDİ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılarından Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli 57 yaşındaki kıdemli savcı Mustafa Ramazan Günaydın'ın ailesi son görevlerini icra ederken gözyaşlarına boğuldu.

YARGI CAMİASI UĞURLADI



Çok sayıda seveni ve yargı camiasından bir çok isim hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın'a son görevleri için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki cenaze töreninde hazır bulundu. İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Toplu Yıldız, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcıların yani sıra Yargıtay Daire Başkanları da hüzün dolu törene katıldı.

SON GÖREV YAPILDI

Mustafa Ramazan Günaydın'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na götürüldü.

YARGI CAMİASINDAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Vefat haberi yargı camiasında üzüntüyle karşılanırken taziye mesajları da yayınlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Hakk'ın rahmetine kavuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun" ifadelerini kullandı.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ise, "Değerli meslektaşımız, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın'ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrendim.Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

HSK'nın resmi hesabından yayınlanan taziye mesajında, "Değerli meslektaşımız, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, derin acılarını paylaştığımız kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Yargı camiamızın başı sağ olsun" cümleleri yer aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabında, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın bugün vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dileriz" şeklinde paylaşım yapıldı.