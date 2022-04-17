Firari FETÖ’cü hakkında skandal karar: Yakalama kararı olan akademisyene tazminat kararı

Gürbüz avukatı aracılığıyla, sözleşmesinin geçerli nedenle feshine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı görmezden gelinerek iş sözleşmesinin fesih gerekçesi tartışma konusu yapıldığını, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek kararı istinaf etti. Dosyanın gönderildiği Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi oy çokluğuyla yerel mahkemenin kararını bozdu. Karşı oy kullanan 9. Hukuk Dairesi üyesi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanmasının mümkün olmadığını kaydetti.