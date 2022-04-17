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Giriş Tarihi: 17.4.2022 19:02

Firari FETÖ'cü hakkında skandal karar: Yakalama kararı olan akademisyene tazminat kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Firari FETÖ’cü hakkında skandal karar: Yakalama kararı olan akademisyene tazminat kararı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli olan ve 2016'da FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edilen Ali Cafer Gürbüz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 1993-1999 arasında İzmir'de öğrenim gören örgüt üyeleri arasında olduğu, 2012'den itibaren FETÖ mensuplarıyla iltisaklı olduğu belirlenen Gündüz hakkında 2018'de yakalama kararı çıkarılmıştı. Ali Cafer Gürbüz, Ankara 44. İş Mahkemesi'ne işe iade davası açtı. Mahkemenin, feshin geçerli sebep olduğuna karar vermesi üzerine Gürbüz kıdem ve ihbar tazminatı talep etti. Bunun üzerine Ankara 19. İcra Müdürlüğü icra takibi başlatılırken üniversitenin itirazı üzerine icra takibinin durması kararı verildi. İtiraz üzerine Ankara 29. İş Mahkemesi'ne itirazın iptali davası açıldı. Mahkeme, Gürbüz'ün hakkında FETÖ soruşturması ve hakkında yakalama kararı bulunduğu, işverenin haklı nedenle fesih yaptığı sonucu nedeniyle davanın esastan reddine karar verdi.

Gürbüz avukatı aracılığıyla, sözleşmesinin geçerli nedenle feshine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı görmezden gelinerek iş sözleşmesinin fesih gerekçesi tartışma konusu yapıldığını, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek kararı istinaf etti. Dosyanın gönderildiği Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi oy çokluğuyla yerel mahkemenin kararını bozdu. Karşı oy kullanan 9. Hukuk Dairesi üyesi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarına hak kazanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

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Firari FETÖ'cü hakkında skandal karar: Yakalama kararı olan akademisyene tazminat kararı
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