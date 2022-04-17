Göle’nin güçlü kadınları

İSTANBULGöle Kadın Meclisi Derneği... Ardahan Göle'den metropol İstanbul'a göçen 9 Anadolu kadını tarafından, tam 5 yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kuruldu. Gönüllülerle birlikte yaklaşık 200 kadının emeğiyle ayakta duran dernekte, hem Göle'nin yöresel kültürü yaşatılıyor hem de elde edilen kazançlarla Göleli kız çocuklarına eğitim bursu sağlanıyor.Göle'den İstanbul'a uzanan gönül köprüsünün her aşamasında kadın, kurdukları üretim zincirinin her halkasında ise emek var. Yörenin kadın üreticisinden alınan sütlerle tereyağı, göğermiş peyniri yapılıyor; tarlalarına ekilen buğdaydan ise feselli, erişte ve mantı yapılıyor. Yeri geliyor tiyatro oyunu sergileniyor, yeri geliyor birbirinden güzel el işi örgüler yapılıyor. Ürünlerin satışından elde edilen gelirler ise Göle'nin başarılı kız öğrencilerine eğitim bursu oluyor. İstanbul Göle Kadın Meclisi Derneği ve Göle Kadın Kooperatifi Başkanı 3 çocuk annesi Türkan Deli "Göleli kadınlar olarak kadın meclisimizi ve kadın kooperatifimizi kurduk. Çünkü kadın hak ediyor" dedi.