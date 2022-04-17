Kasabadan geriye moloz yığınları kaldı

Açılan tahliye koridoruyla birçok sivil kasabadan tahliye edildi. Rus askerlerinin günlerce evinde kaldığı bir çift ise mucize eseri hayatta kaldı. Rus askerlerin getirmiş olduğu 92 yaşındaki bir kadın sayesinde kendilerine bir zarar gelmediğini belirten Svitlana "Rus askerleri evimize bir kadın getirdi ve ona bakmamızı istediler.





Rus olduğunu öğrendiğimiz kadına yemek verdiğimiz ve ilgilendiğimiz için bize bir şey yapmadılar ama 3 gün sonra yaşanan patlamada o yaşlı kadın hayatını kaybetti" dedi. Çatışmalarda evleri harabeye dönen ve 6 Rus askerinin günlerce evlerini işgal ettiği Svitlana, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

GÜRÜLTÜNÜN SESİNİ ANLATAMIYORUM

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda büyük bir gürültü koptuğunu ve savaşın başladığını o an anladıklarını söyleyen Svitlana, "Gürültüden evin duvarları titriyordu. Çok korkunçtu. Ama biz sığınağa inmedik. 10 Mart'ta kasabamızı tanklarla kuşattılar ve 3 hafta boyunca buradalardı. Her evin önünde asker vardı ve bu nedenle kovulmaları zordu. 12 Mart gecesi bombardımana tuttular. Binaların çatıları uçmuş ve pencereler patlamıştı. Gürültünün ne kadar sesli olduğunu anlatamıyorum" ifadelerini kullandı.

O KADIN SAYESİNDE HAYATTA KALDIK

Tahliye koridorunun açılmasıyla kendisinin kasabadan ayrıldığını ancak eşinin evcil hayvanları bırakmak istemediği için evde kaldığını kaydeden Svitlana, evini işgal eden askerlerin çekik gözlü olduğunu günlerce evlerinde yattıklarını söyledi.



Askerlerin 92 yaşında yaşlı bir kadını evlerine getirdiklerini ve ona bakmalarını istediklerini söyleyen Svitlana, bu kadın sayesinde hala hayatta kaldıklarını söyledi. Svitlana, "Rus askerler eşime 'korkuyor musun' diye sordu ve eşim de 60 yaşında olduğunu, korkmadığını söyledi. Getirdikleri kadın Rus olduğu için bize bir şey yapmadılar. Telefonu, radyoyu ve tost makinesini alıp gittiler.





Evimiz harabeye döndü. O yaşlı kadın Rus olduğu için hayatta kaldık. Ama 3 gün sonra yaşanan patlamalarda o yaşlı kadın öldü. Öyle bir patlamaydı ki evin içi tamamen hasar gördü. İkinci bir tahliye koridorunun açılmasıyla kasabanın tamamı tahliye edildi ve daha sonra da Rus askerleri çekildi" dedi.