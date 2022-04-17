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Giriş Tarihi: 17.4.2022 18:38 Son Güncelleme: 17.4.2022 18:56

Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Mahmud Abbas’la görüşen Başkan Erdoğan’dan ’Mescid-i Aksa’ mesajı

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda yaptığı görüşmede, İsrail'in saldırılarında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

"TÜRKİYE HER DAİM FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."

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Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı
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