Sanatçılar medeniyetin lokomotifidir

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programında bir araya geldi. Programda Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu, Hülya Avşar, Yonca Evcimik, Demet Akalın, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Alişan, Ekin Uzunlar, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, sunucu Şoray Uzun, fotoğrafçı İzzet Keribar gibi çok sayıda ünlü isim hazır bulundu. Sanatçılarla orucunu açan Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:Ülkemizin kültür ve sanatına yaptığınız katkılar için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Medeniyet dediğimiz ve tarifi bile kolay olmayan kavramın en önemli unsurlarından biri de kültür sanattır. Dolayısıyla kültür insanları ve sanatçılar toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve onun da ötesinde bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir.Medeniyet mi insanı biçimlendirir, insan mı medeniyeti oluşturur sorusu insan ortak paydası üzerinde şekillenerek aslında kendi cevabını veriyor. Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun, işte böyle önemli bir sorumluluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendir, yönlendirir. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını tümüyle kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına sanatçısına kültür ürünlerine sahip çıkarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir.Bu vesileyle müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle duayen sıfatını hak eden tüm sanatçılarımızı tazimle, rahmetle yad ediyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak bu eserleri kendi halkımız yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarımızla gurur duyuyoruz.İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz desteklerle. sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer alacağız. Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Öte yandan Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor" ifadelerini kullandı.