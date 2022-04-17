Son dakika: Diyarbakır’da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı! 650 personel katılıyor

Son dakika haberleri... PKK'ya ABLUKA-1 operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla ABLUKA-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "ABLUKA-1 (DİYARBAKIR-BİRLİK/ŞENLİK) J.ASB.KD.ÇVŞ. KADİR AYDIN" Operasyonu başlatıldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.
SON DAKİKA! Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video
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