Son dakika: Diyarbakır’da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı! 650 personel katılıyor

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

SON DAKİKA! Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video

Kamuoyuna saygıyla duyurulur