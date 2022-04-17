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Giriş Tarihi: 17.4.2022 19:01

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

FERHAT LAP FERHAT LAP
Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Amasya'da, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göyüncek ilçesi Çulpara köyü mevkisinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu. Hafif ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
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