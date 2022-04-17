Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Göyüncek ilçesi Çulpara köyü mevkisinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu. Hafif ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.