Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29'uncu yılında anılıyor. Özal için bugün Topkapı'daki Anıtmezar'da tören düzenlenecek. Bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olan Özal, 1927'de Malatya'da dünyaya geldi. Türkiye'de birçok yeniliğin öncüsü olan Turgut Özal, 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kaldı, ekonomik kalkınma ve terörle mücadelede önemli adımlar attı.Özal, 17 Nisan 1993'te 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti. Ölümünden 19 yıl sonra "cinayet sonucu öldüğü" iddiaları üzerine mezarı açılırken, otopsi raporunda, Özal'ın kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği bildirildi.