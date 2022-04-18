Bakan Karaismailoğlu şoförler ile iftar yaptı

'1 MİLYAR LİTRE AKARYAKIT TASARRUFU ELDE ETTİK'

Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü'nün Ankara'nın ve Orta Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olarak Türkiye'nin ilk karasal limanı ve uluslararası taşımacılık üssü olduğunu ifade ederek, "Son virajında olduğumuz, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma hedefine ulaşmasında çok önemli bir yol üstlenmiştir. Şüphesiz ülkemiz ithalat ve ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren kara yolu taşımacılığı sektörü de ekonomimizin omurgasını teşkil eden itici güçlerden biridir. Kara yolu taşımacılığı, kendi bünyesinde başlı başına bir ekonomik faaliyet olmasının yanında, diğer bütün sektörlerle de ilişkili, hatta tüm sektörleri direkt etkileyen sektör konumundadır. İmalatçısından ihracatçısı ve ithalatçısına, tek kamyon sahibinden filo sahibine, lastikçisinden yedek parçacısına, akaryakıtçısına, lokantacısına, hasılı 84 milyon insanımızın tamamına etki eden bir sektördür. Uluslararası ilişkilerin de temelinde bulunmaktadır. Bu nedenle AK Parti hükümetleri olarak göreve başladığımız ilk günden bu yana kara yollarına ve kara yolu taşımacılığına büyük önem verdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 28 bin 647 kilometreye çıkardık. Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7 milyar saat ile yaklaşık 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu elde ettik" dedi.