Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Giriş Tarihi: 18.4.2022 23:32 Son Güncelleme: 18.4.2022 23:45

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

ANKARA
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.
Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA