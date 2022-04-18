Dursun Ali Erzincanlı’dan eşsiz şiir ziyafeti

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Ramazan Sohbetleri programı birbirinden değerli konukların katılımıyla devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu'nun katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde Teravih namazı sonrası gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın konuğu şair Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Özellikle Peygamber Efendimize (S.A.V.) atfedilen naat-ı şerifleri seslendirmesiyle tanınan Dursun Ali Erzincanlı 'Şiir Dinletisi' programında, aralarında 12 dakika süren 'Adın Geçer', '40 yaşındasın' ve 'Bedir' isimli şiirlerin de bulunduğu birbirinden güzel şiirlerini okudu. Erzincanlı'nın şiirler okuduğu programda duygu dolu anlar yaşadı. Program sonunda ise Başkan Deniz Köken, Erzincanlı'ya teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.