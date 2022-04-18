Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in eşi ile bir araya geldi

Paskalya Bayramı'nda Demir Kilise adıyla bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a gelen Radeva, Emine Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Radeva, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen ve ardından açılışı yapılan Demir Kilise için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Radeva, İstanbul'daki laleleri çok merak ettiğini ve özellikle Emirgan Korusu'nu ziyaret edeceğini iletti.

Desislava Radeva, Bulgar güllerinin ününü bildiğini ifade eden Emine Erdoğan'a dondurulmuş Bulgar gülü hediye etti ve kendisini Bulgaristan'a davet etti.

Paskalya Bayramı dolayısıyla hafta sonu İstanbul'a gelen Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva'nın, Aziz Kiril ve Metodius Bulgar Okulu'ndaki çocukları da ziyaret ettiği öğrenildi.