Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:56 Son Güncelleme: 18.4.2022 17:12

Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi

AA
Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in eşi ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'u ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ile bir araya geldi.

Paskalya Bayramı'nda Demir Kilise adıyla bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a gelen Radeva, Emine Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Radeva, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen ve ardından açılışı yapılan Demir Kilise için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Radeva, İstanbul'daki laleleri çok merak ettiğini ve özellikle Emirgan Korusu'nu ziyaret edeceğini iletti.

Desislava Radeva, Bulgar güllerinin ününü bildiğini ifade eden Emine Erdoğan'a dondurulmuş Bulgar gülü hediye etti ve kendisini Bulgaristan'a davet etti.

Paskalya Bayramı dolayısıyla hafta sonu İstanbul'a gelen Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva'nın, Aziz Kiril ve Metodius Bulgar Okulu'ndaki çocukları da ziyaret ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA