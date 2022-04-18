Teröre ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, dünkü operasyonlarda 1'i üst düzey 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından Fırtına Obüslerin nokta atışıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.Bir diğer operasyon da yine Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirildi. MİT'in takibinde olan 'Rojvan Van' kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu tespit edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörist Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Teröristin PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu olduğu bildirildi. 2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı belirlendi.Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel, 42 operasyonel tim görev alıyor.Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-34 Operasyonu'nda ise silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneklerinin ele geçirildiği bildirildi.