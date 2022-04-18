TÜGVA Ankara Temsilciliğinden İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına tepki

Hahamlar ve radikal grupların Silsile Kubbesi'nde kurban takdimi çağrıları yaptığını aktaran Hacımustafaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kirli emeller neticesinde Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulundular. Resulullah'ın miraca yükseldiği o mübarek beldede, Müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulmetti. Öyle ki şeytanların bağlandığı mübarek ramazanda, şeytanlardan daha büyük şeytanlık yaptı. Herkesin kendine yakışanı yaptığı dünya imtihanında, İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı ve hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine Müslümanların kutsal günleri olan ramazan ayında işgale girişti."