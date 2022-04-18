Türkiye, İdlib’de 60 bin briket evle insanlık destanı yazdı

Türk Kızılay, Suriye'de AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen briket ev projesinde hedeflerinin çok üsütüne çıktı. Dünya Yetimler Günü'nde Suriye İdlib'te yetim çocuklar için düzenlenen iftar yemeği programında biraraya geldiğimiz Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan "AFAD'ın koordinasyonunda 10 bin tane kurma amacıyla çıktığımız briket evlerde bugün 60 bin sayısına ulaştık. Kefer Lousin ve Meşhed Ruhin bölgesinde bulunan briket evlerimizin, alt yapıları bitti. İnşallah bayramdan önce teslimatlarını gerçekleştireceğiz.Kızılay tarafından yapılan 2 bin 101 briket bayramdan önce çadırda yaşayan Suriyelilere teslim edilecek. Bölgede inşa edilen 22 sınıflık okulun yeni eğitim yılına yetişecek. Meşhed Ruhin'de bin 200'den fazla. Kefer Lousin'de de 901 tane evimi var. Her iki bölgede de okullar yapıyoruz. Kefer Lousin'de bulunan okulumuzun temellerini iki ay önce atmıştık. Şu anda proje çok hızlı ilerliyor. Burada 22 sınıf olacak, bin 500 öğrenci burada sabahcı ve öğlenci olarak okuyacak. Çocuklar ilkokul ve ortaokul eğitimlerini burada aldıktan sonra İdlib'de bulunan lisede eğitim hayatlarına devam edecek ve buradan üniversiteye doğru yola çıkacaklar" dedi.EV yapmakla bitmediğini okul, hastane ve ibadethane sorunlarının da çözülmesi gerektiğini söyleyen Altan "Buradaki yönetimle birlikte mahallelerde meslek eğitim çalışmaları yapmamız gerekiyor. Suriye halkı çalışmayı çok seviyor. 11 yıldır gördüğümüz yardım almaktan hoşlanmayan, kendi çalışıp kazanmak isteyen bir halk var. Bu tarz projeler için de araştırmalarımız sürüyor" dedi.ALTAN ve beraberindeki heyet İdlib'deki yardım faaliyetlerinin ardından Türk Kızılay Suriye Koordinasyon Merkezinde ramazan dolayısıyla yetimlere bayramlık elbise de hediye etti.KIZILAY Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen toplu iftarlara kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek "Suriye'de günde 77 bin aileye iftar veriyoruz. 30 binden fazla aileye gıda desteği veriyoruz. 12 yetimhanemizde 3 bin tane yetimimiz var. Onların gıda, beslenme, giyim ve diğer beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Günde yaklaşık 30 bin ekmek dağıtıyoruz. Suriye genelinde yaklaşık bin 396 kamp var. Bunların bir kısmı kayıt altında bir kısmı insanların kendilerinin oluşturdukları kamplar. Buralarda gıda ve hijyen malzemesi dağıtıyoruz" diye konuştu.