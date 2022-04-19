7 yıl sonra yasak kalktı Diyarbakırlılar ‘yeni Sur’a akın etti

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'a bağlı Fatihpaşa, Cemal Yılmaz, Hasırlı, Savaş, Dabanoğlu ve Cevatpaşa mahallelerinde terör örgütü PKK'nın sözde özerklik ilanıyla başlayan ve 110 gün süren operasyonlarda, 74 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 305 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Kentin tarihini içinde barındıran 6 mahalle yerle bir olurken, tarihi surlar başta olmak üzere Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait cami, kilise, han ve tarihi hamamlar da ağır hasar gördü. Bölgede yaşayanlar zorunlu olarak göç edip terörün izlerinin silinmesi amacıyla tarihi yapılarda restorasyon çalışması başlatılırken, Diyarbakır mimarisine uygun yeni evlerin inşası da başladı.Sivillerin girmesinin yasak olduğu 6 mahallede, modern caddeler, evler, işyerleri ile kafeler yapıldı. 7 yıl sonra yasağın kalktığı bölgeyi görmeye gelen vatandaşlar, mahalleye akın etti. Vatandaşlardan Mahmut Altıntaş, bir dönem terör yuvası ve suç örgütlerinin mesken tuttuğu yıkılan mahallelere huzurun geldiğini söyledi. Bölgede yapılan modern yapılar ile geniş caddelere hayran kaldıklarını belirten Altıntaş, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte sivillere yeniden açılan mahallere gezmeye geldiğini ifade eden Mehmet Şirin ise, hendek terörü nedeniyle çocukluğunun geçtiği mahallelerin yıkıldığını söyledi. Yeni Sur'un görülmeye değer olduğuna dikkat çeken Şirin, terörün izlerinin silindiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini ve cazibe merkezi haline getirilen buraların turizmin kalbi olacağını kaydetti.