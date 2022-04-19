Başkan Erdoğan’ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa’ya giremeyecek

İsrail basınında yer alan habere göre işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı. Kısa bir süre önce Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Mescid-i Aksa'daki provokasyonları görüşmüştü.
İsrail Hayom gazetesi, "İsrail, Mescid-i Aksa'yı önümüzdeki Cuma gününden Ramazan sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı" iddiasında bulundu.
ERDOĞAN'IN HERZOG İLE GÖRÜŞMESİNDEN KISA BİR SÜRE SONRA...
Öte yandan saatler önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Erdoğan, görüşmede Herzog'a, "Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum" demişti.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
"İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.
Sayın Herzog'la görüşmemde şu hususları ifade ettim:
Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür.
Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır.
Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile görüştü | Video
Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her hâlükârda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz."