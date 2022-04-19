Büyükşehir’in enerjisi doğadan

İstanbul'un ardından en fazla sanayi ihracatının gerçekleştiği Bursa, sanayileşmeye paralel olarak kirlilikten nasibini alırken, Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevre yatırımlarına ağırlık veriyor. Büyükşehir, bu kapsamda enerji ihtiyacını rüzgar, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılamaya başladı. İşte Büyükşehir'in örnek çevre projeleri:Tüketimin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle daha önce BUSKİ'ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine metro duraklarını da ekledi. Büyükşehir ve TEK Enerji işbirliğinde, 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık 2 megavat kapasiteli santral kuruldu. Toplam 30 istasyonda güneşten elde edilecek enerjiyle, istasyon iç ihtiyaçlarının yüzde 47'si güneş enerjisinden karşılanacak. 10 yıllık süre baz alındığında 17 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak.Yenikent katı atık depolama alanında 2012 faaliyete başlayan tesiste metan gazından elektrik üretimi yapılırken, saatte 9.8 megavat gücünde 47 bin konutun enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. 2012'den bu yana yaklaşık 510.692.496 kilovat elektrik üretilerek, 254.322.100 metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı.Yap-işlet-devret modeliyle kente Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisini kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarıya düşürüyor. Biyogaz tesisinde ilk tankın devreye alınmasıyla, halen saatte yaklaşık 2 megavat enerji üretiliyor. Yıl sonuna kadar enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 megavat/saate ulaşacak ve 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanamış olacak.BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen ve 2018'de üretime başlayan çamur yakma tesisiyle de arıtmadan çıkan çamur enerjiye dönüştürülüyor. Türkiye'de ilk olan tesiste geçtiğimiz yıl 101 bin 456 ton çamurun yakılmasıyla toplam 13 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ'nin Doğancı Barajı'ndan gelen suların Dobruca Arıtma Tesisleri'nde arıtıldıktan sonra aktarıldığı d0, d13 ve d12-2 su depoları girişinde HES'ler kurarak Türkiye'ye örnek model oluşturdu. BUSKİ, 3 adet HES ve 4 adet GES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar hale geldi. BUSKİ 5 adet HES ve 3 adet GES tesisini daha hayata geçirecek.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin cari açık nedenlerinden birinin enerji olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar santralleri gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulayıp, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. Metro istasyonlarına uyguladığımız güneş enerji santralleri ile istasyonlarda kullanılan iç tüketimin yüzde 47'sini güneşten karşılamış olacağız. İki istasyonumuzda üretim başladı, kalan 28 istasyonumuzda kurulum tamamlandı ve yakında üretim başlayacak."