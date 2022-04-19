DEAŞ’lı Güler’in duruşmasına CHP’den talep

Milli İstihbarat Teşkilatı, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, Güler düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler hakkında 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan iddianame hazırlamıştı.

SAVUNMA YAPMADI

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya sanık Güler ve avukatı katıldı. Mahkemede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan, davaya katılma talebinde bulundu. Savunma yapması için söz verilen Güler, ek süre talebinde bulundu. Güler, ilk duruşmada da avukatıyla görüşemediğini belirterek, savunma için süre talebinde bulunmuş, avukatı da savunma yapmak için mahkemeden ek süre istemişti. Cumhuriyet savcısı, sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesini için müzekkere yazılmasını, savunma için sanık ile avukatına ek süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

SUSMA HAKKINI KULLANMIŞ OLACAĞI İFADE EDİLDİ

Mahkeme heyeti Kasım Güler'e ve avukatlarına savunma yapmaları için ek süre vererek, bir sonraki celse savunma yapmaması halinde susma hakkını kullanmış sayılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatının davaya katılma talebinin sanık savunmasının alınmasının ardından karara bağlanacağı belirtildi.