Güçlü olan lokomotif diğerleri vagon olacak

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP haricindeki muhalefet partilerinin bir araya geldiği, başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği 6'lı blokta her geçen gün hesaplar daha da karmaşık hale geliyor. Adeta çok bilinmeyenli denklem haline gelen formüllerle seçime girmeyi planlayan 6'lı blokta, son senaryoya göre bölge bölge planlama yapılarak genel seçim stratejisi izlenecek. Hangi parti o bölgede güçlü ise ittifakın lokomotifi olacak, diğerleri de vagon görevini üstlenecek. İşte o bilmece gibi karışık formüller:Blokta yer alan 6 parti, Millet İttifakı yapısına dahil olacak ve tüm illerde seçime CHP ya da İYİ Parti listeleriyle girilecek. Bu formülde, partilerin illerdeki durumlarına bakılarak liste çıkarma önceliği, o ildeki avantajlı partiye verilecek. DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partilerinin adayları, CHP ve İYİ Parti'nin çıkaracağı listelere eklenecek.Millet İttifakı yapısı altında 3+3 sistemi uygulanacak. CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti bir bloku oluştururken ikinci blokta ise DEVA, Gelecek ve Saadet partileri yer alacak. İttifaklar, seçim için iki ayrı liste oluşturacak.Millet İttifakı, CHP ve İYİ Parti'den oluşan yapısını koruyacak. Buna alternatif olarak farklı isim taşıyan yeni bir ittifak oluşturulacak. Yeni ittifakta ise DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet partileri yer alacak. İki ittifak illerde farklı listeler çıkaracak.Muhalefet blokundaki tüm partilerin illerdeki oy potansiyellerine bakılarak "karşılıklı çekilme sistemi" uygulanacak. Örneğin, CHP ya da İYİ Parti'nin milletvekili çıkaramayacağı düşünülen bir ilde daha fazla vekil çıkarması olası parti ya da blok üzerinden liste oluşturulacak. ANKARA