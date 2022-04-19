Kalyon Holding’den milli üretime bir imza daha; Yerli rüzgar türbini geliyor

VAKTİM OLURSA GIDA SEKTÖRÜNE GİRECEĞİM

ORGANİK ve verimli gıda ile dikey üretim noktasında düşünceleri olduğunu belirten Kalyoncu, vakti olması durumunda gıda sektörüne girmeyi düşündüğünü söyledi. Kalyoncu, metrobüsü, Türkiye-KKTC arasında inşa ettikleri tatlı su boru hattını, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük ileri biyolojik artırma tesisini ve bu arıtmadan çıkan atıklardan enerji üretme projesini, İstanbul'da çalışan çöp yakma tesisinden enerji üretme projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Silivri'de denizin altına doğalgaz depolama tesisi yaptıklarını kaydeden Kalyoncu, 2 bin metre derinlikte depolar yaptıklarını, yazın fiyatlar düşükken alınacak gazın kışın daha ekonomik olarak halka sunulabileceğin vurguladı. Holding olarak 4T (toplum, tabiat, tasarım, teknoloji) isimli bir formüllerinin bulunduğunu belirten Kalyoncu, doğaya faydalı olmak için şu ana kadar 7.5 milyona yakın fidan diktiklerini söyledi. Kalyon Vakfı'nın İstanbul'da belediyelerle ortak hayvan barınakları üzerinde çalışma da yaptığını anlatan Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde şu anda 10 bine yakın öğrenci bulunduğunu belirtti.