Köpek barınağı görevlisi köpekleri birbirine parçalattı! Görüntüler kan dondurdu

Ankara'nın Sincan Belediyesine ait köpek barınağında akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Köpek barınağında görevli iddiaya göre köpekleri kışkırtması sonrası hayvanlar birbirlerini parçalayarak öldürdü. O anlarının videosunu çeken görevli Sincan Belediyesinde skandal görüntüler diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde önce belediye görevlisinin barınağın kafes bölümüne girdiği görülüyor. Daha sonra ise güçlü köpeklerin zayıf ve küçük köpekleri parçaladığı, boğduğu anlar dikkat çekiyor. Görüntünün devamında da köpeklerin iç organlarının ve kemiklerinin ortaya çıktığı, ölü olarak yerde durdukları kareler ekrana geliyor.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Hayvanseverlerin sosyal medyadan büyük tepki gösterdiği olay sonrası Sincan Kaymakamlığı geniş kapsamlı adli ve idari soruşturma başlattı. Sincan Belediyesi de soruşturma başlatarak görüntülerin barınak çalışanı tarafından çekildiği ve bu kişinin bir ay önce işten çıkarıldığını açıkladı.

GÖREVLİ PERSONEL ÇEKİP YAYIMLADI

Sincan Belediyesi konuya ilişkin olarak açıklamasında; "Sosyal medya üzerinden paylaşılan Sokak Hayvanları Barınağı'mız ile ilgili tasvip etmediğimiz içerikler, daha önce kurumumuzda görevli personel tarafından çekilmiş ve yayımlanmıştır. Müdürlüğümüzce durumun fark edilmesi üzerine bahsi geçen personelin, barınağımızda korunan hayvanları kışkırtmak-azmettirmek, barınağımızın kurallarına uymamak ve görevini kötüye kullanmak sebebiyle iş akdinin feshi bir ay önce gerçekleştirilmiştir. Şahsi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımları yapan personel, belediyemizi karalamak, iftira atmak ve yanlış algı yaratmak için de çeşitli yollara başvurmuştur.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sokak Hayvanları Barınağı'mızda tüm can dostlarımızı büyük bir özenle koruyor, tedavilerinden beslenmelerine kadar pek çok ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerçeği yansıtmayan hiçbir paylaşım ve söylemi dikkate almamanızı önemle rica ediyoruz. Dilediğiniz zaman barınağımızı ziyaret edebilir, belediyemizin sokak hayvanlarımıza sağladığı tüm imkânları yerinde görebilirsiniz. İlgili kişi hakkında görevli olduğu konuda işini yapması beklenirken, görevini kötüye kullanmasından dolayı suç duyusunda da bulunulmuş olup yasal süreç titizlikle takip edilecektir.