Koruma Müdürü Öztürk: " Turgut Özal kendini Bosna Hersek için feda etti"





"KENDİNİ BOSNA HERSEK İÇİN FEDA ETTİ"

"Bana sorarlarsa ben gaipten haber veren biri değilim dinimizde de yok" diyen Musa Öztürk şöyle devam etti:

"Merhum Özal'ın birinci ölüm sebebi Bosna Hersek'tir. Sene 1993 Şubat ayı. 4'ü 5'e bağlayan gece biz Amerika'dayız. O gece Gerede'de Adnan Kahveci trafik kazasında ölüyor. Biz de sabah Özal'ın Check-Up'ı var, kendisine söylemedik. Adnan Bey'i çok severdi. Günlerden çarşamba A'dan Z'ye Check-Up oldu. Bacaklarına yeteri derecede kan gitmiyor sinir ucu iltihaplanması vardı. Yanında da Coşkun Çankaya diye fizik tedavici vardı. Dediler gerek kalp gerek sinir ucu iltihaplanması tekrar bypass olması lazım dediler. Turgut Bey yakın çevresine danıştı. 'Bosna Hersek meselesini belirli bir noktaya getirdik. 'Ben ameliyat olursam benim burada 2 ayım geçer.' O güne kadar 97 bin 500 Boşnak'ı Sırplar ve Hırvatlar öldürmüş ve başka kirli işler de yapmıştı. 'Bunların hepsini öldürürler' dedi. Bunu belli bir noktaya getirdim. 'Allah izin verirse sonbaharda gelir ameliyatımı olurum' dedi. Ama o ama bu bilemiyorum ama birinci sebebi operasyona Bosna Hersek yüzünden. Bana sorarsan kendini feda etti."